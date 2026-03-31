"Нафтогаз" и Baker Hughes подписали меморандум сотрудничества: детали

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Группа "Нафтогаз" заключила стратегический меморандум о сотрудничестве с международной энергетической компанией Baker Hughes на конференции CERAWeek 2026.

Документ предусматривает совместную работу по ключевым направлениям: развитие проектов по разведке и добыче энергоресурсов, модернизацию систем транспортировки и хранения, внедрение современных технологий и операционных решений в нефтегазовой и энергетической сферах, а также повышение эффективности работы инфраструктуры и надежности оборудования.

Цель сотрудничества – укрепление энергетической безопасности Украины и повышение эффективности национальной энергосистемы.

О компании

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) – одна из ведущих американских нефтесервисных и энергетических технологических компаний, основанная еще в 1908 году. Она предоставляет высокотехнологичные решения по бурению, оценке запасов и обустройству месторождений и сегодня работает более чем в 120 странах мира, насчитывая около 54 тысяч сотрудников.

Компания специализируется на комплексных услугах для нефтяной и газовой промышленности, включая бурение, оценку запасов, обустройство месторождений и поставку промышленного оборудования. В 2022 году Baker Hughes полностью покинула российский рынок, продав свой бизнес в стране. Компания активно сотрудничает с Украиной, в частности подписав меморандум с "Нафтогазом" по модернизации энергетической инфраструктуры.

Baker Hughes входит в число мировых лидеров в сфере энергетики, конкурируя с такими компаниями как SLB и Halliburton. Кроме классических нефтесервисных услуг компания активно внедряет цифровые технологии, позволяющие повышать эффективность добычи и оптимизировать производство энергии.

Напомним, опыт Украины по защите энергетической инфраструктуры от массированных атак беспилотников становится прецедентом для мировой нефтегазовой отрасли. Компания "Нафтогаз" использует несколько уровней защиты для защиты своих объектов.