Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

50,74

50,50

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Нафтогаз" и Baker Hughes подписали меморандум сотрудничества: детали

Нефтегаз
Нафтогаз и Baker Hughes запускают новые проекты в нефтегазовой сфере

Группа “Нафтогаз” подписала стратегический меморандум с международной энергетической компанией Baker Hughes. Сотрудничество охватывает развитие добычи, модернизацию транспортировки и хранения энергоресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Группа "Нафтогаз" заключила стратегический меморандум о сотрудничестве с международной энергетической компанией Baker Hughes на конференции CERAWeek 2026.

Документ предусматривает совместную работу по ключевым направлениям: развитие проектов по разведке и добыче энергоресурсов, модернизацию систем транспортировки и хранения, внедрение современных технологий и операционных решений в нефтегазовой и энергетической сферах, а также повышение эффективности работы инфраструктуры и надежности оборудования.

Цель сотрудничества – укрепление энергетической безопасности Украины и повышение эффективности национальной энергосистемы.

О компании

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) – одна из ведущих американских нефтесервисных и энергетических технологических компаний, основанная еще в 1908 году. Она предоставляет высокотехнологичные решения по бурению, оценке запасов и обустройству месторождений и сегодня работает более чем в 120 странах мира, насчитывая около 54 тысяч сотрудников.

Компания специализируется на комплексных услугах для нефтяной и газовой промышленности, включая бурение, оценку запасов, обустройство месторождений и поставку промышленного оборудования. В 2022 году Baker Hughes полностью покинула российский рынок, продав свой бизнес в стране. Компания активно сотрудничает с Украиной, в частности подписав меморандум с "Нафтогазом" по модернизации энергетической инфраструктуры.

Baker Hughes входит в число мировых лидеров в сфере энергетики, конкурируя с такими компаниями как SLB и Halliburton. Кроме классических нефтесервисных услуг компания активно внедряет цифровые технологии, позволяющие повышать эффективность добычи и оптимизировать производство энергии.

Напомним, опыт Украины по защите энергетической инфраструктуры от массированных атак беспилотников становится прецедентом для мировой нефтегазовой отрасли. Компания "Нафтогаз" использует несколько уровней защиты для защиты своих объектов.

Автор:
Ольга Опенько