"Нафтогаз" і Baker Hughes підписали меморандум: деталі співпраці

На CERAWeek 2026 Група Нафтогаз підписала стратегічний меморандум із міжнародною енергетичною компанією Baker Hughes. Співпраця охоплює розвиток видобутку, модернізацію транспортування та зберігання енергоресурсів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Документ передбачає спільну роботу у ключових напрямках: розвиток проєктів з розвідки та видобутку енергоресурсів, модернізацію систем транспортування та зберігання, впровадження сучасних технологій та операційних рішень у нафтогазовій та енергетичній сферах, а також підвищення ефективності роботи інфраструктури та надійності обладнання.

Мета співпраці - зміцнення енергетичної безпеки України та підвищення ефективності національної енергосистеми.

Про компанію

Baker Hughes (NASDAQ: BKR) - одна з провідних американських нафтосервісних та енергетичних технологічних компаній, заснована ще у 1908 році. Вона надає високотехнологічні рішення для буріння, оцінки запасів та облаштування родовищ і сьогодні працює більш ніж у 120 країнах світу, налічуючи близько 54 тисяч співробітників.

Компанія спеціалізується на комплексних послугах для нафтової та газової промисловості, включно з бурінням, оцінкою запасів, облаштуванням родовищ та постачанням промислового обладнання. У 2022 році Baker Hughes повністю залишила російський ринок, продавши свій бізнес у країні. Натомість компанія активно співпрацює з Україною, зокрема підписавши меморандум з "Нафтогазом" щодо модернізації енергетичної інфраструктури.

Baker Hughes входить до числа світових лідерів у сфері енергетики, конкуруючи з такими компаніями, як SLB та Halliburton. Крім класичних нафтосервісних послуг, компанія активно впроваджує цифрові технології, що дозволяють підвищувати ефективність видобутку та оптимізувати виробництво енергії.

Нагадаємо, досвід України у захисті енергетичної інфраструктури від масованих атак безпілотників стає прецедентом для світової нафтогазової галузі. Компанія "Нафтогаз" використовує кілька рівнів захисту для захисту своїх об'єктів.