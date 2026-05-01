Жодних списань: ДТЕК заспокоїв інвесторів щодо виплат за єврооблігаціями

Енергохолдинг ДТЕК повністю контролює свій борговий портфель і не планує жодних примусових списань боргу (так званих “haircuts”).

Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор компанії Максим Тімченко на брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія продовжує дотримуватися стратегії відповідального ставлення до кредиторів та власників єврооблігацій, у тому числі до власників єврооблігацій окремих компаній холдингу.

"Якщо говорити про облігації, … жодних поганих новин для інвесторів, жодних списань (haircut), жодних проблем", – сказав Тімченко.

Він нагадав, що ДТЕК має успішний досвід реструктуризації боргів. Раніше компанія вже домовилася про продовження термінів дії "зелених" облігацій для своїх підрозділів "ДТЕК ВДЕ" та "ДТЕК Енерго", а цього року проводиться подібна операція щодо єврооблігацій "ДТЕК Нафтогаз".

Гендиректор холдингу, додав що за період 2020-2024 рр. борговий портфель був зменшений приблизно на 35%.

Тімченко також навів приклад "сестринської" компанії "Метінвест" (також належить SCM Ріната Ахметова), яка нещодавно вчасно та в повному обсязі погасила єврооблігації на $428 млн.

Термін погашення єврооблігацій "ДТЕК Нафтогаз" на $425 млн, випущених через NGD Holdings B.V., – 31 грудня 2026 року.

Станом на 30 квітня компанія вже отримала згоду на свою пропозицію про пролонгацію погашення на три роки та збільшення номінальної ставки доходності з 6,75% до 9,875% від власників 88,87% облігацій, тоді як для успіху необхідно 90%.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

