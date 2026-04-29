Дві компанії ДТЕК змінюють форму на ТОВ: що це означає для ринку

ДТЕК
ДТЕК переводить регіональні електромережі у нову юридичну форму для оптимізації управління / ДТЕК

Дві компанії групи ДТЕК — "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" — змінюють організаційно-правову форму з приватних акціонерних товариств на товариства з обмеженою відповідальністю.

Обидві компанії є операторами системи розподілу. За рік вони передають відповідно понад 8,9 млрд кВт-год і понад 6 млрд кВт-год електроенергії.

У компанії пояснюють, що зміна форми дозволить:

  • оптимізувати адміністративні та фінансові витрати;
  • спростити управління;
  • пришвидшити ухвалення рішень, що особливо важливо в умовах війни.

При цьому для споживачів, партнерів і кредиторів змін не передбачається — компанії продовжать виконувати всі зобов’язання та надавати послуги розподілу електроенергії.

Процес трансформації триватиме кілька місяців і передбачає проходження необхідних юридичних процедур.

Нагадаємо, що раніше ДТЕК повідомляв про значні інвестиції у відновлення енергетичної інфраструктури під час війни. Зокрема, компанія спрямувала десятки мільярдів гривень на ремонт мереж і генеруючих потужностей, що зазнали пошкоджень через обстріли. 

Автор:
Лариса Крупко