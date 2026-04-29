Дві компанії ДТЕК змінюють форму на ТОВ: що це означає для ринку
Дві компанії групи ДТЕК — "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" — змінюють організаційно-правову форму з приватних акціонерних товариств на товариства з обмеженою відповідальністю.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.
Обидві компанії є операторами системи розподілу. За рік вони передають відповідно понад 8,9 млрд кВт-год і понад 6 млрд кВт-год електроенергії.
У компанії пояснюють, що зміна форми дозволить:
- оптимізувати адміністративні та фінансові витрати;
- спростити управління;
- пришвидшити ухвалення рішень, що особливо важливо в умовах війни.
При цьому для споживачів, партнерів і кредиторів змін не передбачається — компанії продовжать виконувати всі зобов’язання та надавати послуги розподілу електроенергії.
Процес трансформації триватиме кілька місяців і передбачає проходження необхідних юридичних процедур.
Нагадаємо, що раніше ДТЕК повідомляв про значні інвестиції у відновлення енергетичної інфраструктури під час війни. Зокрема, компанія спрямувала десятки мільярдів гривень на ремонт мереж і генеруючих потужностей, що зазнали пошкоджень через обстріли.