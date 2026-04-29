Читати українською
Две компании ДТЭК меняют форму на ООО: что это значит для рынка
Две компании группы ДТЭК – "ДТЭК Киевские электросети" и «ДТЭК Киевские региональные электросети» – изменяют организационно-правовую форму из частных акционерных обществ на общества с ограниченной ответственностью.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает ExPro.
Обе компании являются операторами системы распределения. За год они передают соответственно более 8,9 млрд кВт-ч и более 6 млрд кВт-ч электроэнергии.
В компании объясняют, что изменение формы позволит:
- оптимизировать административные и финансовые расходы;
- упростить управление;
- ускорить принятие решений, что особенно важно в условиях войны.
При этом для потребителей, партнеров и кредиторов изменений не предусматривается – компании продолжат выполнять все обязательства и предоставлять услуги распределения электроэнергии.
Процесс трансформации продлится несколько месяцев и предполагает прохождение необходимых юридических процедур.
Напомним, что ранее ДТЭК сообщал о значительных инвестициях в восстановление энергетической инфраструктуры во время войны. В частности, компания направила десятки миллиардов гривен на ремонт сетей и генерирующих мощностей, которые получили повреждения из-за обстрелов.