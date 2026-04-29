Две компании ДТЭК меняют форму на ООО: что это значит для рынка

Две компании группы ДТЭК – "ДТЭК Киевские электросети" и «ДТЭК Киевские региональные электросети» – изменяют организационно-правовую форму из частных акционерных обществ на общества с ограниченной ответственностью.

Обе компании являются операторами системы распределения. За год они передают соответственно более 8,9 млрд кВт-ч и более 6 млрд кВт-ч электроэнергии.

В компании объясняют, что изменение формы позволит:

оптимизировать административные и финансовые расходы;

упростить управление;

ускорить принятие решений, что особенно важно в условиях войны.

При этом для потребителей, партнеров и кредиторов изменений не предусматривается – компании продолжат выполнять все обязательства и предоставлять услуги распределения электроэнергии.

Процесс трансформации продлится несколько месяцев и предполагает прохождение необходимых юридических процедур.

Напомним, что ранее ДТЭК сообщал о значительных инвестициях в восстановление энергетической инфраструктуры во время войны. В частности, компания направила десятки миллиардов гривен на ремонт сетей и генерирующих мощностей, которые получили повреждения из-за обстрелов.