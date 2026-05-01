Никаких списаний: ДТЭК успокоил инвесторов насчет выплат по еврооблигациям

ДТЭК планирует за четыре года максимально сократить свои долги

Энергохолдинг ДТЭК полностью контролирует свой долговой портфель и не планирует никаких принудительных списаний долга (так называемых haircuts).

Как пишет Delo.ua, об этом заявил генеральный директор компании Максим Тимченко на брифинге в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания продолжает придерживаться стратегии ответственного отношения к кредиторам и владельцам еврооблигаций, в том числе к владельцам еврооблигаций отдельных компаний холдинга.

"Если говорить об облигациях, … никаких плохих новостей для инвесторов, никаких списаний (haircut), никаких проблем", – сказал Тимченко.

Он напомнил, что ДТЭК имеет успешный опыт реструктуризации долгов. Ранее компания уже договорилась о продлении сроков действия "зеленых" облигаций для своих подразделений "ДТЭК ВДЭ" и "ДТЭК Энерго", а в этом году проводится подобная операция по еврооблигациям "ДТЭК Нафтогаз".

Гендиректор холдинга добавил, что за период 2020-2024 гг. долговой портфель был уменьшен примерно на 35%.

Тимченко также привел пример "сестринской" компании "Метинвест" (также принадлежит SCM Рината Ахметова), недавно вовремя и в полном объеме погасившей еврооблигации на $428 млн.

Срок погашения еврооблигаций "ДТЭК Нафтогаз" на $425 млн, выпущенных через NGD Holdings BV, – 31 декабря 2026 года.

По состоянию на 30 апреля компания уже получила согласие на свое предложение о пролонгации погашения на три года и увеличении номинальной ставки доходности с 6,75% до 9,875% от владельцев 88,87% облигаций, тогда как для успеха необходимо 90%.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним,   в   2025 количество объектов зеленой и распределенной генерации,   подключенных к сетям ДТЭК, превысила 5 тысяч установок. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Больше подключений зафиксировано в Киевской области, где появилось более 2800 новых объектов питания.

Татьяна Бессараб