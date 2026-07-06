Банкам РФ прогнозируют масштабный крах из-за военной экономики

России грозит "взрывной" банковский кризис, поскольку финансовые учреждения берут на себя основное бремя обеспечения военной экономики страны. Об этом говорится в двухстраничном отчете разведки одного из европейских государств, подготовленном для европейских должностных лиц накануне введения нового пакета санкций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Согласно документу под названием "Записка о вероятности банковского кризиса в России в 2026 году", государственные программы льготного кредитования оборонного сектора и ипотеки, а также реструктуризация долгов создают иллюзию динамичной экономики, но действительно маскируют глубокие уязвимости. Экономический шок, такой как масштабные санкции против банков, может спровоцировать кризис.

Безнадежные кредиты и волна банкротств

Аналитики отмечают, что кредитование оборонных предприятий и региональных проектов увеличило долю ссуд, которые могут никогда не вернуть. По оценкам отчета доля сомнительных корпоративных кредитов достигла 10%, а в некоторых крупных банках уровень проблемных розничных кредитов в 2025 году составил 15%.

Ситуацию усугубляют следующие факторы:

Долговая яма: государственные программы подтолкнули более 13 миллионов россиян взять не менее трех кредитов одновременно.

Массовые банкротства: в 2025 году более 500 тысяч россиян объявили себя банкротами, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Отток капитала: объем наличных вне банковской системы вырос более чем на 17% в годовом исчислении — до более 19 триллионов рублей ($243 млрд), что усиливает давление на зависящие от депозитов банки.

В то же время в Центробанке РФ отрицают критичность ситуации, утверждая, что капитальная подушка банков находится на самом высоком за три года уровне, а доля плохих корпоративных кредитов составляет всего 4%. Кроме того, Министерство экономики РФ уже усугубило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до 0,4%.

ЕС готовит удар по финансовому сектору

Европейский Союз согласовывает 21-й пакет санкций, который планируют финализировать в июле. Ограничения будут направлены против банковской системы и криптовалютных сетей, а также производства дронов и нефтетрейдеров. В черный список планируют добавить почти 90 банков, после чего общее количество подсанкционных финучреждений превысит 100 — это более половины банков РФ, имеющих международные связи.

Несмотря на то, что крупные игроки типа Сбербанка заявляют о привыкании клиентов к санкциям, признаки напряжения растут. Второй по величине банк РФ ВТБ уже объявил о планах увеличить резервы для защиты от возможных потерь по кредитам и высоким ценам на топливо.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне выносят наличные из банков со скоростью 166 миллионов долларов в день. Российская банковская система несколько месяцев подряд сталкивается с оттоком денежных средств. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей (примерно 166 миллионов долларов) в день, а в общей сложности "под матрацами" у граждан РФ находится почти 18 триллионов рублей.