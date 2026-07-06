Банкам РФ прогнозують масштабний крах через воєнну економіку

Росії загрожує "вибухова" банківська криза, оскільки фінансові установи беруть на себе основний тягар забезпечення воєнної економіки країни. Про це йдеться у двосторінковому звіті розвідки однієї з європейських держав, підготовленому для європейських посадовців напередодні запровадження нового пакету санкцій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Згідно з документом під назвою "Записка про ймовірність банківської кризи в Росії у 2026 році", державні програми пільгового кредитування оборонного сектору та іпотеки, а також реструктуризація боргів створюють ілюзію динамічної економіки, але насправді маскують глибокі вразливості. Економічний шок, такий як масштабні санкції проти банків, може спровокувати кризу.

Безнадійні кредити та хвиля банкрутств

Аналітики зазначають, що кредитування оборонних підприємств і регіональних проєктів збільшило частку позик, які можуть ніколи не повернути. За оцінками звіту, частка сумнівних корпоративних кредитів сягнула 10%, а в деяких великих банках рівень проблемних роздрібних кредитів у 2025 році становив 15%.

Ситуацію погіршують такі фактори:

Боргова яма: державні програми підштовхнули понад 13 мільйонів росіян взяти щонайменше три кредити одночасно.

Масові банкрутства: у 2025 році понад 500 тисяч росіян оголосили себе банкрутами, що майже на третину більше, ніж роком раніше.

Відтік капіталу: обсяг готівки поза банківською системою зріс більш ніж на 17% у річному вимірі — до понад 19 трильйонів рублів ($243 млрд), що посилює тиск на банки, які залежать від депозитів.

Водночас у Центробанку РФ заперечують критичність ситуації, стверджуючи, що капітальна подушка банків перебуває на найвищому за три роки рівні, а частка поганих корпоративних кредитів становить лише 4%. Крім того, Міністерство економіки РФ уже погіршило прогноз зростання ВВП на 2026 рік з 1,3% до 0,4%.

ЄС готує удар по фінансовому сектору

Європейський Союз наразі узгоджує 21-й пакет санкцій, який планують фіналізувати в липні. Обмеження будуть спрямовані проти банківської системи та криптовалютних мереж, а також виробництва дронів і нафтотрейдерів. До чорного списку планують додати майже 90 банків, після чого загальна кількість підсанкційних фінустанов перевищить 100 — це понад половина банків РФ, що мають міжнародні зв'язки.

Попри те, що великі гравці на кшталт Сбєрбанку заявляють про звикання клієнтів до санкцій, ознаки напруги зростають. Другий за величиною банк РФ ВТБ вже оголосив про плани збільшити резерви для захисту від можливих втрат за кредитами та високих цін на пальне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни виносять готівку з банків зі швидкістю 166 мільйонів доларів на день. Російська банківська система кілька місяців поспіль стикається з відпливом коштів. Росіяни виносять готівку з банків зі швидкістю 13 мільярдів рублів (приблизно 166 мільйонів доларів) на день, а загалом "під матрацами" у громадян РФ перебуває майже 18 трильйонів рублів.