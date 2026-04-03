ЄБРР виділив VARUS другий транш 10 млн доларів на розвиток мережі

Європейський банк реконструкції та розвитку ЄБРР надав VARUS Group другий транш фінансування у розмірі 10 млн доларів. Це частина кредитної угоди на загальну суму 25 млн доларів. Попередній транш у розмірі 630 млн гривень мережа отримала в липні 2025 року для підтримання продовольчої безпеки.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Фінансування базується на гарантіях першого збитку від EU Ukraine Investment Framework. Отримані кошти компанія використовує для реалізації технічних та інфраструктурних завдань:

відкриття нових магазинів;

встановлення сонячних електростанцій;

оновлення холодильного та торгового обладнання;

розвиток логістичних центрів;

створення інклюзивних умов для персоналу.

Критеріями для отримання кредиту від міжнародної інституції стали прозорість бізнес-процесів та звітність компанії.

"Для нас це передусім підтвердження довіри. У час, коли ризики залишаються високими, такі рішення партнерів показують, що в український бізнес продовжують вірити. Це дає можливість рухатися далі: розширювати мережу, інвестувати в енергоефективність і розвивати команду", — коментує Марина Паніна, CFO VARUS.

На сьогодні мережа VARUS включає: 117 супермаркетів у різних регіонах України; понад 8 000 офіційно працевлаштованих співробітників; об’єкти у східних областях країни; онлайн-сервіс замовлень VARUS.UA.

Компанія "Омега", яка представляє бренд VARUS, працює на ринку продуктового ритейлу з 2003 року. Крім класичних супермаркетів, мережа розвиває формат магазинів біля дому To Go. Кредитна підтримка від ЄБРР забезпечує стабільність постачань та доступність товарів для покупців у містах присутності мережі.

Нагадаємо, мережа продуктових магазинів VARUS у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році.