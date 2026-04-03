- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ЕБРР выделил VARUS второй транш 10 млн долларов на развитие сети
Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР предоставил VARUS Group второй транш финансирования в размере 10 млн долларов. Это часть кредитного соглашения на общую сумму 25 млн долларов. Предыдущий транш в размере 630 млн гривен сеть получила в июле 2025 года для поддержания продовольственной безопасности.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.
Финансирование основано на гарантиях первого убытка от EU Ukraine Investment Framework. Вырученные средства компания использует для реализации технических и инфраструктурных задач:
- открытие новых магазинов;
- установка солнечных электростанций;
- обновление холодильного и торгового оборудования;
- развитие логистических центров;
- создание инклюзивных условий для персонала
Критериями для получения кредита от международного института стали прозрачность бизнес-процессов и отчетность компании.
"Для нас это прежде всего подтверждение доверия. В то время, когда риски остаются высокими, такие решения партнеров показывают, что в украинский бизнес продолжают верить. Это дает возможность двигаться дальше: расширять сеть, инвестировать в энергоэффективность и развивать команду", — комментирует Марина Панина, CFO VARUS.
На сегодняшний день сеть VARUS включает: 117 супермаркетов в разных регионах Украины; более 8000 официально трудоустроенных сотрудников; объекты в восточных областях страны; онлайн-сервис заказов VARUS.UA
Компания "Омега", представляющая бренд VARUS, работает на рынке продуктового ритейла с 2003 года. Помимо классических супермаркетов, сеть развивает формат магазинов у дома To Go. Кредитная поддержка ЕБРР обеспечивает стабильность поставок и доступность товаров для покупателей в городах присутствия сети.
Напомним, сеть продуктовых магазинов VARUS в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.