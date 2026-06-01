Російський дрон знищив складський центр великого постачальника супермаркетів (ФОТО)

31 травня внаслідок російської атаки було пошкоджено розподільчий центр одного з найбільших торговельно-дистрибуційних операторів України — компанії EUROMIX.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Ворожий безпілотник влучив у розподільчий центр компанії в Дніпрі. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа, яка повністю знищила складські приміщення та вантажні автомобілі, що перебували на території центру.

За даними ДСНС, вогонь охопив площу близько 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальникам довелося працювати в умовах постійної загрози повторних атак, а до ліквідації пожежі залучили роботизовану техніку.

У компанії наголосили, що ніхто з працівників не постраждав.

"Так, втрати масштабні. Так, попереду багато роботи з відновлення. Але ми не втратили головного — нашу команду, нашу віру та нашу здатність рухатися вперед. Усі наші працівники живі та неушкоджені", — зазначили в EUROMIX.

Через значні руйнування логістичного хабу ритейлери та споживачі можуть зіткнутися з тимчасовими затримками у постачанні продукції.

Наразі команда дистриб'ютора працює над переформатуванням та відновленням операційних процесів, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи й забезпечити безперебійне відвантаження товарів клієнтам.

Про EUROMIX

EUROMIX є одним із провідних дистриб'юторів на українському ринку, який забезпечує постачання товарів повсякденного попиту (FMCG) до найбільших мереж супермаркетів України.

Компанія працює у 10 областях України, має 15 філій і два логістичні хаби загальною площею понад 20 тис. кв. м. Серед її клієнтів – більшість великих продуктових і аптечних мереж країни.

За даними YouControl, ТОВ "Євромікс ІІ" засноване у 1999 році. Кінцевим бенефіціаром компанії є Вадим Тугай. У першому кварталі 2026 року підприємство збільшило чистий дохід на 18,3% у річному вимірі – до 1,76 млрд грн. Чистий прибуток компанії зріс на 79,9% і становив 1,37 млн грн.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська знищили відомий супермаркет “Сільпо” на Лукʼянівці. Магазин згорів внаслідок влучання у торговельний центр “Квадрат”, який повністю зруйновано після нічного обстрілу Києва.