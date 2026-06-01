Российский дрон уничтожил складской центр крупного поставщика супермаркетов (ФОТО)

Россия ударила по одному из крупнейших дистрибьюторов EUROMIX
Россия ударила по одному из крупнейших дистрибьюторов EUROMIX / ГСЧС

31 мая в результате российской атаки был поврежден распределительный центр одного из крупнейших торгово-дистрибуционных операторов Украины компании EUROMIX.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Вражеский беспилотник попал в распределительный центр компании в Днепре. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар, полностью уничтоживший складские помещения и грузовые автомобили, находившиеся на территории центра.

По данным ГСЧС, огонь охватил площадь около 10 тысяч квадратных метров. Спасателям пришлось работать в условиях постоянной угрозы повторных атак, а к ликвидации пожара привлекли роботизированную технику.

В компании подчеркнули, что никто из работников не пострадал.

"Да, потери масштабны. Да, впереди много работы по восстановлению. Но мы не потеряли главного - нашу команду, нашу веру и нашу способность двигаться вперед. Все наши работники живы и невредимы", - отметили в EUROMIX.

Из-за значительных разрушений логистического хаба ритейлеры и потребители могут столкнуться с временными задержками в поставке продукции.

В настоящее время команда дистрибьютора работает над переформатированием и возобновлением операционных процессов, чтобы как можно быстрее вернуться в привычный режим работы и обеспечить бесперебойную отгрузку товаров клиентам.

О EUROMIX

EUROMIX является одним из ведущих дистрибьюторов на украинском рынке, который обеспечивает поставки товаров повседневного спроса (FMCG) в крупнейшие сети супермаркетов Украины.

Компания работает в 10 областях Украины, имеет 15 филиалов и два логистических хаба общей площадью более 20 тыс. кв. м. Среди ее клиентов – большинство крупных продуктовых и аптечных сетей страны.

По данным YouControl, ООО "Евромикс II" основано в 1999 году. Конечным бенефициаром компании является Вадим Тугай. В первом квартале 2026 года предприятие увеличило чистый доход на 18,3% в годовом исчислении – до 1,76 млрд грн. Чистая прибыль компании выросла на 79,9% и составила 1,37 млн грн.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска уничтожили известный супермаркет "Сільпо" на Лукьяновке. Магазин сгорел в результате попадания в торговый центр "Квадрат", полностью разрушенный после ночного обстрела Киева.

Татьяна Бессараб