"Я возвращаюсь!" Радикальная партия выдвинула Олега Ляшко в нардепы (ВИДЕО)

Радикальная партия на съезде в пятницу, 4 сентября, выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты в 208 округе (Черниговская область).

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"В Батурине Черниговской области состоялся XXVII съезд Радикальной партии, на котором приняли решение об участии РПЛ в местных выборах и выдвинули Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты по 208 округу", — говорится в сообщении.

В свою очередь Ляшко пояснил на своей странице в Facebook, что возвращается в парламент, так как не может равнодушно наблюдать, как его страну "добивают до ручки".

"Не могу стоять в стороне, когда власть продает землю, сдает национальные интересы и лишает украинцев будущего", — заявил он.

"Я возвращаюсь, чтобы бороться против продажи земли и сдачи суверенитета, чтобы бороться за рабочие места, за восстановление села, за восстановление промышленности, за сохранение украинского языка и защиту украинской государственности", — добавил политик.

Ранее Ляшко заявил, что намерен принять участие в промежуточных выборах народного депутата в 208-м округе, где в Верховную Раду был избран погибший народный депутат от группы "Доверие" Валерий Давиденко.

Ляшко напомнил, что в 2012 году он уже выигрывал выборы в 208-м округе, после чего в этом округе одержал победу Давыденко.

"Мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ, выиграю выборы, потому что все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко — как село без церкви...", — сказал политик.

Напомним, 47-летнего Давыденко обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы в его офисе в Киеве 23 мая 2020 года. Основная версия правоохранителей — самоубийство.

Вскоре ЦИК назначила в 208 округе довыборы народного депутата на 25 октября.