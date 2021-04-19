Политика и экономика 8 минут назад

Военная риторика РФ наносит большой урон спросу на украинские облигации — Минфин

По словам министра, информационный фон, связанный с агрессивными действиями России, создает нервозность на рынках

Сергей Марченко. Фото: Минфин Сергей Марченко. Фото: Минфин
Сергей Марченко. Фото: Минфин

Министр финансов Сергей Марченко констатирует, что нагнетание конфликта с Россией в апреле сказывается как на котировках еврооблигаций Украины, так и на спросе на облигации внутреннего госзайма. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

При этом министр отметил, что за январь-март Минфин успел привлечь от ОВГЗ больше запланированного, что обеспечило существенный запас ликвидности. Однако в нынешней ситуации, по словам чиновника, инвесторы заняли выжидательную позицию.

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"Первые три месяца года у нас позитив. Как будет дальше, пока не знаю. Сейчас военная риторика со стороны России наносит большой вред. Условия для заимствований тоже, мягко говоря, не очень позитивные... Сейчас информационный фон, связанный с агрессивными действиями России, создает нервозность на рынках, что соответственно отражается и на котировках наших евробондов, и на активности инвесторов на внутреннем рынке", — сказал он.

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Напомним, 15 апреля руководство Национального банка на брифинге также отмечало, что эскалация ситуации вокруг конфликта на Донбассе снизила спрос нерезидентов на украинские облигации внутреннего госзайма и увеличила спрос на валюту.

В то же время глава центробанка Кирилл Шевченко заверил, что НБУ обладает достаточным объемом золотовалютных резервов, чтобы сдерживать дополнительный спрос.

Отметим также, что накануне президент Владимир Зеленский подробно рассказал о том, как пытался связаться по телефону с главой РФ Владимиром Путиным после обострения ситуации на Донбассе, но ему не ответили.

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