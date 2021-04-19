Политика 1 час назад

В Украине объявлены антитеррористические учения с "особым режимом" в отдельных районах

Возможен запрет на перемещение транспорта и пешеходов, введение проверок документов на улицах и обысков в автомобилях

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Как говорится в сообщении спецслужбы, во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

Целью проведения мероприятий называется совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

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В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

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"Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и другое", — заявили в СБУ.

Ведомство обращается к гражданам Украины с призывом "с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей".

Кроме того, СБУ просит информировать правоохранителей по телефону 0-800-501-482 в случае:
- прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
- получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

Напомним также, что в феврале СБУ накрыла ячейку "Исламского государства" в Киевской области.

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