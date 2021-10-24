Политика 1 час назад

В Кремле заявили, что не смогут помешать сближению Украины и НАТО

Москва считает, что может "минимизировать последствия" присоединения Украины к Альянсу

Москва не может помешать сближению Украины и НАТО Москва не может помешать сближению Украины и НАТО
Москва не может помешать сближению Украины и НАТО

У президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

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С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что если продолжится и дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", — заявил он.

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Напомним, в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Североатлантического договора, который состоялся 14 июня в Брюсселе, лидеры НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом Североатлантического альянса.

Президент Владимир Зеленский тогда же в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий относительно членства в НАТО, и "пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями".

Он также сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины. Байден, в свою очередь, сказал, что Украина станет членом организации, когда будет соответствовать ее критериям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже в 2022 году.

Также 48% украинцев готовы проголосовать на гипотетическом референдуме в поддержку вступления Украины в НАТО, 24% проголосовали бы против, не пошли бы голосовать 23%, а 5% не дали ответа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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