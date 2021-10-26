На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен: силы ООС открыли ответный огонь

В результате действий вражеских сил на Донбассе 26 октября один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Кроме того, ранение получил еще один украинский боец, который был эвакуирован в лечебное учреждение. Указано лишь, что состояние его здоровья — удовлетворительное. Другой информации о пострадавших в штабе ООС не сообщают.

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"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", — говорится в сообщении.

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В целом отмечается, что по состоянию на 17:00 вторника с начала суток со стороны противника было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, четыре из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, возле Гранитного трижды велся огонь из артиллерии калибра 122 мм. В районе Новозвановнки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от Троицкого вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Павлополя был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого противник произвел сброс выстрелов гранатомета ВОГ-17. Кроме того, в сторону Крымского открывался огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Напомним, что 30 сентября один украинский военнослужащий получил смертельное ранение в результате вражеских обстрелов на Донбассе, а 26 сентября в результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий погиб и один получил осколочное ранение.