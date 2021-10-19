Общество 20 минут назад

В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии

Музей рассказывает об исчезновении и похищении людей, экологических, военных и других преступлениях, которые совершала Россия начиная с 2014 года

В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии. Фото: Укринформ В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии. Фото: Укринформ
В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии. Фото: Укринформ

Правительство перенесло "борьбу с российской агрессией" в виртуальный мир. В Украине создали Виртуальный музей российской агрессии.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Наконец в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", — отметил Александр Ткаченко.

По его словам, музей рассказывает об исчезновении и похищении людей, экологических, военных и других преступлениях, которые совершала Россия начиная с 2014 года.

Читайте также:
Один из КПВВ на админгранице с Крымом прекратил работу: подробности

"Документальные факты, вместе с фото- и видеодоказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела — все это использовалось для отображения более полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе на фронте фальсификаций и фейков", — добавил министр культуры и информационной политики.

Он заявил, что на данный момент в виртуальном музее представлена экспозиция о преступлениях в Крыму, а далее в планах кейсы по оккупации Донбасса.

"Такие проекты — часть успешной реализации стратегии информационной безопасности СНБО. Также информация ресурса будет полезной и для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Для этого доступна англоязычная версия. Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма", — считает Александр Ткаченко.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины приняли окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов. Речь идет о создании технической части — создании реестра с названиями сайтов, которые операторы должны будут блокировать.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Один из КПВВ на админгранице с Крымом прекратил работу: подробности
Один из КПВВ на админгранице с Крымом прекратил работу: подробности
В Хмельницком выдавали документы ЕС на оригинальных бланках: организатора схемы поймали
В Хмельницком выдавали документы ЕС на оригинальных бланках: организатора схемы поймали
В Харьковской области микроавтобус влетел в грузовик: погибли трое пассажиров (ФОТО)
В Харьковской области микроавтобус влетел в грузовик: погибли трое пассажиров (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. AirPods третьего поколения, супермощные чипы и новый MacBook, — презентация Apple

  2. В Украине подорожает алкоголь: сколько будем платить

  3. В Украине растет стоимость частных домов, но спрос близок к исчерпанию — риелторы

  4. SkyUp задержала вылет на 4 часа, пытаясь усадить украинку с COVID-19 в забитый самолет

  5. В Украину под видом студентов заехали 3500 потенциальных террористов — СБУ

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...