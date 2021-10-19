Правительство перенесло "борьбу с российской агрессией" в виртуальный мир. В Украине создали Виртуальный музей российской агрессии.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"Наконец в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", — отметил Александр Ткаченко.

По его словам, музей рассказывает об исчезновении и похищении людей, экологических, военных и других преступлениях, которые совершала Россия начиная с 2014 года.

"Документальные факты, вместе с фото- и видеодоказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела — все это использовалось для отображения более полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе на фронте фальсификаций и фейков", — добавил министр культуры и информационной политики.

Он заявил, что на данный момент в виртуальном музее представлена экспозиция о преступлениях в Крыму, а далее в планах кейсы по оккупации Донбасса.

"Такие проекты — часть успешной реализации стратегии информационной безопасности СНБО. Также информация ресурса будет полезной и для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Для этого доступна англоязычная версия. Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма", — считает Александр Ткаченко.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины приняли окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов. Речь идет о создании технической части — создании реестра с названиями сайтов, которые операторы должны будут блокировать.