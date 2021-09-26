Война на Донбассе: один боец ВСУ погиб, один ранен — штаб ООС

Сегодня, 26 сентября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. При этом, они прицельно обстреляли позиции подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

В частности, в направлении Лебединского, Марьинки и населенного пункта Нью-Йорк оккупанты вели огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

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"Наши военнослужащие открыли адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность", — сообщили в ООС.

По информации штаба, в результате подрыва на вражеском неизвестном устройства, один военнослужащий ООС погиб и один получил осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи бойца транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести, констатировали в ООС.

Ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе российские наемники усилили боевую подготовку. В частности, боевики проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил и резервистов.

Напомним, 24 сентября российские оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ранее Служба безопасности Украины обнаружила в районе операции Объединенных сил три тайника диверсионных групп боевиков с боевыми средствами поражения.