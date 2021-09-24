Война на Донбассе: боевики проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил

На оккупированном Донбассе российские оккупанты усилили боевую подготовку на этой неделе (20-26 сентября 2021 года).

В частности, боевики проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил и резервистов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, боевики начали масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил и средств и призванных на сборы резервистов.

По информации украинской военной разведки, российско-оккупационные войска проводят в 2021 году сборы с резервистами в два этапа: подготовительный (21-25 сентября) и зачетный (4-8 октября).

Сообщается, что сейчас боевики "Л/ДНР" под руководством российских инструкторов ведут интенсивные учения по артиллерийским, танковым, мотострелковым, разведывательным и инженерно-саперным подразделениям с выполнением стрельб, использованием боевых машин и по разведывательно-диверсионной подготовке.

Также известно, что 24 сентября российские оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ранее Служба безопасности Украины обнаружила в районе операции Объединенных сил три тайника диверсионных групп боевиков с боевыми средствами поражения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с главой РФ Владимиром Путиным, когда тот будет готов.