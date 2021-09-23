Происшествия 1 час назад

СБУ нашла 3 тайника диверсионных групп боевиков на Донбассе со взрывчаткой и минами (ФОТО)

Из тайников изъято 1 кг пластида со взрывным запалом, 13 противотанковых мин со взрывателями и почти 4000 патронов различного калибра

Боеприпасы из тайников боевиков на Донбассе. Фото: СБУ Боеприпасы из тайников боевиков на Донбассе. Фото: СБУ
Боеприпасы из тайников боевиков на Донбассе. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в районе операции Объединенных сил три тайника с боевыми средствами поражения.

Об этом 23 сентября сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, из тайников изъято 1 кг пластида со взрывным запалом, 13 противотанковых мин со взрывателями и почти 4000 патронов различного калибра.

По оперативным данным, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

Также отмечается, что при осмотре тайника, замаскированного в заброшенном гараже в Лисичанске Луганской области, среди прочего выявлено:

- 125 гранатометных выстрелов различных модификаций;

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- 10 гранат РКГ-3 и Ф-1;

- более 2600 патронов, в том числе к крупнокалиберному оружию.

В свою очередь из другого тайника, оборудованного вблизи насосной станции на въезде в город, правоохранители изъяли более 180 артиллерийских снарядов.

Кроме того, в Донецкой области в Мариуполе, в русле реки Кальчик, правоохранители обнаружили 3963 патрона различного калибра.

Сейчас по материалам СБУ продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, причастных к ней.

Известно, что мероприятия по выявлению и обезвреживанию средств поражения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее сообщалось, что за полгода СБУ конфисковала в Украине оружия и боеприпасов на две роты.

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