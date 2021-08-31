Общество 40 минут назад

Спецоперация в Мукачево: силовики поймали торговца оружием, вывезенным с Донбасса (ФОТО)

Мужчина из-под полы продавал гранаты и пистолеты Glock

Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины, Госбюро расследований и полиция разоблачили жителя Закарпатской области в незаконной торговле оружием и средствами поражения, которые подпольно вывозились с территории проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Как говорится в сообщении СБУ, ранее правоохранители задокументировали факт сбыта мужчиной автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.

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А задержали злоумышленника с поличным в ходе спецоперации на одной из улиц Мукачево при попытке сбыта 2 пистолетов Glock, 14 гранат с запалами к ним, 22 штык-ножей, а также прицела ночного видения.

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Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной переправке средств поражения с Донбасса: по данным следствия, организатор подыскивал клиентов через личные связи.

Операция проводилась совместно со следователями Пятого следственного отдела (Ужгород) территориального управления ГБР во Львове и Главного управления полиции в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Напомним также, что СБУ накануне разоблачила и пресекла деятельность должностных лиц Торгово-промышленной палаты по легализации в Украине иностранцев из азиатских стран, приглашавшихся под видом бизнесменов.

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