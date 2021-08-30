Политика 1 час назад

Чиновники ТПП занимались легализацией в Украине мигрантов с Ближнего Востока — СБУ

Те приглашали иностранцев из азиатских стран в Украину под видом "бизнесменов"

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла незаконную деятельность отдельных должностных лиц Торгово-промышленной палаты Украины, занимавшихся легализацией иностранцев из стран миграционного риска.

Как говорится в сообщении СБУ, фигуранты наладили схему приглашения в Украину жителей стран Ближнего Востока и Центральной Азии под видом бизнесменов и способствовали им в оформлении вида на временное и постоянное проживание в Украине. Также они использовали фиктивные основания для регистрации браков иностранцев с гражданами Украины.

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При этом данную новость спецслужба сопроводила, в частности, замыленной фотографией паспортов граждан Бангладеш.

Отмечается, что чиновники за вознаграждение от 1 тысячи до 3 тысяч долларов изготавливали фиктивные приглашения для въезда иностранцев, а также содействовали в подготовке необходимых документов для их подачи в Министерство юстиции и Государственную миграционную службу.

В дальнейшем это служило основанием для оформления документов на право пребывания в Украине, а также позволяло беспрепятственно пересекать границу Украины и выезжать в страны Европейского союза.

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"По результатам обысков изъята компьютерная техника, телефоны, носители информации и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Пресечение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора во взаимодействии с Главным следственным управлением Нацполиции. Последние, однако, о такой деятельности ТПП пока не сообщают.

Напомним, что в июне СБУ сообщала о блокировке канала переправки выходцев из Южной Азии в Евросоюз.

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