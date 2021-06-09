Общество 1 час назад

На Закарпатье заблокировали канал переправки азиатов в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)

С индусов и пакистанцев брали от 3 до 6 тысяч долларов за нелегальную переправку через границу

Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с полицией и пограничниками выявила и заблокировала канал нелегальной миграции в страны Европейского союза выходцев из Южной Азии.

Как отмечается в сообщении спецслужбы, среди иностранцев были граждане стран с повышенной террористической угрозой, а участниками межрегиональной преступной группы были жители Закарпатской, Киевской и Черновицкой областей.

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"Они наладили схему незаконной переправки иностранцев вне установленных пунктов пропуска, через участки "зеленой" границы. В группу привлекли выходца из Афганистана, который подыскивал "клиентов" и переправлял их в Украину. Стоимость "услуги" по перемещению нелегалов составляла от 3 до 6 тысяч долларов с человека", — говорится в нем.

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Установлено, что противоправная схема действовала с ноября 2020 года. В ходе расследования правоохранители предупредили шесть попыток злоумышленников нелегально переправить через госграницу почти 20 иностранцев. Сообщается, что некоторые из нелегальных мигрантов уже депортированы из Украины.

В рамках уголовного производства проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов. Двум лицам сообщено о подозрении по части 2 статьи 332 (организация незаконной переправки лиц через границу) Уголовного кодекса.

Разоблачение схемы проводило Управление СБУ в Закарпатской области совместно с Главным управлением полиции в Закарпатской области и Мукачевским погранотрядом Госпогранслужбы под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

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В свою очередь в сообщении полиции Закарпатья утверждается, что о подозрении правоохранители сообщили уже трем участникам группы. Также сообщается, что среди клиентов были в основном граждане Афганистана, Пакистана и Индии.

"Уже известно о трех мужчинах, причастных к преступной деятельности, каждый из которых четко выполнял свою роль. В частности, именно закарпатец был организатором преступной группы и контролировал все процессы. Житель столицы, который является выходцем из Афганистана, занимался поиском иностранных клиентов, а житель Черновцов отвечал за транспортировку нелегалов в Закарпатье для последующей переправки через границу", — говорится в нем.

В ходе девяти одновременных обысков 9 июня "в разных уголках Украины" правоохранители изъяли мобильные телефоны, SIM-карты разных мобильных операторов, гидрокостюмы, документы иностранных граждан и почти 10 тысяч евро.

Напомним также, что в начале апреля СБУ отчиталась о разоблачении схемы экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также блокировании нелегального экспорта древесины из Кировоградской области.

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