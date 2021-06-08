В 16 странах накрыли сразу 800 наркопреступников, которым "скормили" устройство от ФБР

Федеральное бюро расследований США, полиция Нидерландов и Швеции в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США и 16 другими странами при поддержке Европола провели одну из крупнейших и наиболее сложных на сегодняшний день операций правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью.

Как сообщает Европол, с 2019 года ФБР в тесном сотрудничестве с полицией Австралии разработало и тайно управляло компанией по производству зашифрованных устройств под названием ANOM, которая выросла до обслуживания более 12 тысяч зашифрованных устройств для более чем 300 преступных синдикатов.

Целью этой платформы были глобальные организации, занимающиеся организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, независимо от того, где они работают. Преступникам предлагали зашифрованное устройство с востребованными функциями, в частности удаленной очисткой и кодами принуждения, и убеждали им воспользоваться.

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В итоге правоохранители 17 стран использовали разведданные, полученные из 27 млн сообщений в течение 18 месяцев, в которых пользователи ANOM обсуждали свою преступную деятельность.

В последние дни в рамках операции OTF Greenlight/Trojan Shield в 16 странах был проведен ряд широкомасштабных правоохранительных мероприятий, в результате которых было проведено более 700 обысков домов, произведено более 800 арестов и изъято более 8 тонн кокаина, 22 тонны каннабиса и смолы каннабиса, 2 тонны синтетических наркотиков (амфетамин и метамфетамин), 6 тонн прекурсоров синтетических наркотиков, 250 единиц огнестрельного оружия, 55 роскошных автомобилей и более 48 млн долларов в различных мировых валютах и ​​криптовалютах.

"В ближайшие недели ожидается бесчисленное количество дополнительных операций. Операция Trojan Shield/Greenlight позволит Европолу еще больше улучшить разведывательную картину об организованной преступности, влияющей на ЕС, благодаря качеству собираемой информации. Эта улучшенная разведывательная картина будет поддерживать постоянные усилия по выявлению действующих важных преступных целей в глобальном масштабе", — заявили в полицейской службе ЕС.

Как отмечают в ведомстве, в преступном мире существует огромный спрос на зашифрованные коммуникационные платформы для облегчения их криминальной деятельности, однако рынок зашифрованных платформ считается нестабильным.

В июле 2020 года зашифрованная платформа EncroChat была скомпрометирована международной следственной группой французских и голландских правоохранителей, которым удалось внедрить на ее сервера во Франции устройство негласного съема информации, что позволило получить доступ к массиву сообщений сервиса и идентифицировать пользователей. Данная операция вызвала шок в криминальном мире по всей Европе, но оказалась не последней.

В 2021 году последовала еще одна операция аналогичного характера: международная группа правоохранительных органов Бельгии, Франции и Нидерландов успешно заблокировала дальнейшее использование зашифрованных сообщений сети организованной преступности через коммуникационный сервис Sky ECC, также получив огромный массив информации, которой обменивались преступники.

После ликвидации Sky ECC в марте 2021 года многие сети организованной преступности искали быструю зашифрованную замену коммуникационной платформы, которая позволила бы им избежать обнаружения правоохранительными органами, и в итоге многие пользователи Sky ECC в преступном мире перешли на управляемую ФБР платформу ANOM.

Напомним, что украинские правоохранители в апреле накрыли в Днепре наркозавод, производивший до 300 кг амфетамина в месяц.