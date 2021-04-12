В Днепре накрыли наркозавод, производивший до 300 кг амфетамина в месяц (ФОТО)

В Днепре правоохранители накрыли нарколабораторию, производившую до 300 кг амфетамина в месяц, задержав восемь участников преступной группы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, это стало результатом масштабной спецоперации Департамента борьбы с наркопреступностью и Департамента киберполиции, проводимой на территории Днепропетровской, Киевской, Черкасской областей и Киева.

Отмечается, что ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали через свой оптовый интернет-магазин от 250 до 300 кг амфетамина, поставляя его не менее 50 группам сбытчиков по всей Украине. Сумма их ежемесячного незаконного оборота достигала 120 млн грн.

В ходе обысков изъята самая большая партия амфетамина в истории Украины — 120 кг, а также прекурсоры, из которых можно было изготовить 700 кг готового к употреблению наркотика.

"300 кг амфетамина в месяц — это 1,2 млн доз психотропа, которые продавали участники преступной группы. И с сегодняшнего дня они перестанут попадать на рынок. Первые результаты: в Днепре накрыли настоящий наркозавод. Там изъяли 120 кг готового амфетамина, а это 480 тысяч доз!", — подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.

Таким образом, ежемесячный оборот ОПГ от продажи психотропных веществ мог составлять от 100 до 120 млн грн. По словам главы ведомства, организовал наркобизнес человек, являющийся подсудимым за бандитизм.

В свою очередь, как сообщает Офис генпрокурора, задержанным инкриминируются части 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса (незаконное производство и сбыт наркотиков, психотропов и их аналогов организованной группой в особо крупном размере). Всем готовятся подозрения. Прокуратура будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

В ОГП также отмечают, что оплату за "товар" дельцы принимали с помощью криптовалюты, которая в дальнейшем обналичивалась.

В ходе обысков 12 апреля по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, а также в помещении нарколаборатории, помимо наркотиков, было изъято промышленное оборудование, "предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы", компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи о количестве сбытого наркотика и расчетах в биткоинах.

Напомним, в декабре на границе с Молдовой в контейнере с бананами таможенники обнаружили 54 кг кокаина.