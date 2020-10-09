СБУ заблокировала в Киевской области работу международного наркосиндиката (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Киевской области деятельность "подразделения" международного наркосиндиката известного как "Химпром".

Как сообщает пресс-центр СБУ, после ликвидации в 2019 году большинства структур и нарколабораторий "Химпрома", организаторы наркосиндиката, которые находятся за рубежом, решили работать в Украине через "обособленные подразделения". Они действуют независимо друг от друга, что затрудняет их разоблачения.

8 октября правоохранители провели девять санкционированных обысков в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружили лабораторию "Химпрома" по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также call-центры, которые принимали и обрабатывали заказ по продаже психотропных веществ.

По предварительным оценкам, сотрудники СБ Украины изъяли из незаконного оборота более 50 кг психотропного вещества PVP, почти 10 кг психотропа амфетамин, более 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 30 млн грн.

Кроме того, выявлено пять единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним, девять поддельных водительских удостоверений, а также документальные материалы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов в кадровый состав так называемой "МГБ ДНР".

Сейчас двое участников наркогруппировки, которые изготавливали психотропы, задержаны согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по более 100 человек — операторов call-центров.

Служба безопасности Украины, в рамках уголовного производства части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, продолжает документирование транснациональной организованной преступной группировки "Химпром".

Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с Печерским управлением полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

Напомним, 21 июня под зданием Офиса Генерального прокурора Украины прошел митинг против работающей .в Украине сети распространения наркотиков, возглавляемой гражданином РФ Александром Щипцовым.