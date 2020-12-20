В Одесской области таможенники изъяли партию кокаина на $12 млн (ФОТО, ВИДЕО)

В пункте пропуска в "Старокозачье" одесские таможенники изъяли 54 кг кокаина.

Стоимость изъятого наркотика на "черном рынке" оценивается в более чем $12 млн, сообщает пресс-служба Одесской таможни в Facebook.

"В ночь, когда по традиции Святой Николай разносит подарки послушным детям, контрабандисты лишились 54 кг кокаина. В пункте пропуска "Староказачье — Тудора". Именно здесь во время совместного осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 свертков, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг", — говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрик, операция проводилась совместно с представителями Управления СБУ в Одесской области и пограничниками под процессуальным руководством Одесской прокуратуры.

Указано, что наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Молдову с последующим перемещением в Европу.

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Экспресс-тест на месте подтвердил, что это — кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статье 305 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, в целом в течение последних месяцев одесские таможенники из теневого наркооборота изъяли 350 кг кокаина и 750 кг каптагона.

Напомним, в 2020 году украинские правоохранители изъяли крупные партии наркотиков, которые злоумышленники пытались провезти в контейнерах со стран Латинской Америки.