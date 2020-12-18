Таможня в Одессе обнаружила незадекларированные мобильные аксессуары на 10 млн грн

Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму свыше 10 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщил заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик, контейнер с товарами широкого потребления прибыл в Одесский порт из Китая на адрес киевского предприятия.

По его словам, при пропуске груза до Киевской таможни во время таможенного осмотра рабочей группой Управления собственной безопасности Гостаможслужбы совместно с управлением противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни было выявлено незаявленное в предварительной таможенной декларации значительное количество товаров.

"По предварительной оценке их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения", — сообщил Денис Пудрик.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре стоимость реально изъятых предметов таможенных правонарушений на Одесской таможне выросла вдвое и составила более 60 млн грн.