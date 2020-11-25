Транспорт 1 час назад

СБУ при содействии ТИС задержала крупные партии кокаина из Латинской Америки

Руководство Службы безопасности и Госпогранслужбы в Одесской области обратились в ТИС с благодарственными письмами

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Благодаря активному сотрудничеству Службы безопасности Украины и Госпогранслужбы с контейнерным терминалом ТИС в 2020 году изъяты крупные партии наркотиков, которые злоумышленники пытались провезти в контейнерах со стран Латинской Америки.

Об этом говорится в письмах Главного отдела по борьбе с коррупцией и контрабандой Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и Южного регионального управления Государственной пограничной службы в  адрес руководства ТИС.

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"Выражаем свою благодарность персоналу и руководству ТИС за содействие в проведении вышеупомянутых мер, направленных на выявление в грузопотоке и противодействие попадания в Украину наркотических средств", — пишет в письме руководство Главного отдела  по борьбе с  коррупцией и  контрабандой СБУ в Одесской области.

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В 2020 году попытки провезти в Украину наркотики в контейнерах из стран Латинской Америки значительно возрасли, отмечает пресс-служба ТИС. Украина традиционно является транзитной страной для наркотрафика из Латинской Америки в Европу, и это — глобальная проблема, с которой борются силовые службы всего мира.

"Факты задержания наркотического средства "кокаин" на протяжении 2020 года стали возможны благодаря активной позиции руководства ТИС-Контейнерный терминал в содействии правоохранительным органам Украины в борьбе с трансграничными наркогруппировками, которые специализируются на контрабанде кокаина в особо крупных размерах", — цитирует пресс-служба ТИС письмо из Госпогранслужбы.

Также в компании сообщили, что по просьбе Госпогранслужбы количество сканируемых контейнеров с судов из Латинской Америки было увеличено с 30-35 до 50.

 Напомним, в портах Большой Одессы регулярно задерживают крупные партии наркотиков, в первую очередь кокаина, идущего из Латинской Америки. Кокаин часто прячут в контейнерах с бананами, поскольку их транспортировка требует поддержания температурного режима, что усложняет осмотр.

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