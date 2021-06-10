В Одесской области поймали переправщиков нелегалов из Приднестровья (ФОТО)

Служба безопасности Украины и Госпогранслужба под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры разоблачили и заблокировали в Одесской области канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Установили, что в состав преступной группы входили граждане Украины и Молдовы, которые переправляли нелегалов, оружие и подакцизные товары через Кучурганский лиман.

"По предварительным данным следствия, к организации незаконного канала могут быть причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали гражданина Украины и гражданина Молдовы" при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

В частности, обнаружено и изъято более 5000 пачек сигарет; пять гранат РГД с запалом, ручная кумулятивная граната РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом; десять боеприпасов к АГС-17; почти 1200 патронов калибра 5,45 мм.

Накануне же контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку через границу по этому каналу группы нелегалов.

Открыты производства по части 1 статьи 201 и части 3 статьи 332 Уголовного кодекса. Сейчас задержанным сообщено о подозрении по второй статье (незаконная переправка лиц через границ в составе организованной группы). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.

Напомним также, что накануне СБУ, полиция и пограничники заблокировали на Закарпатье канал нелегальной миграции в страны Европейского союза выходцев из страны Южной Азии.