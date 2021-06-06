В Чехии в ходе спецоперации "Кличко" задержали четырех украинцев-контрабандистов

В Чехии задержали четырех жителей Закарпатской области.

Их обвиняют в том, что они нелегально поставляли в страну дешевую рабочую силу из Украины, сообщает Idnes.cz.

Указано, что специальная операция под кодовым названием "Кличко" стала одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы. В ней приняли участие почти 100 полицейских и более 50 сотрудников таможни.

"Мы задержали главного члена банды, называющего себя начальником, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", — доложил следователь Ондржей Старый.

По его информации, банда состояла из группы богатых украинцев из Закарпатской области. Они искали работу для украинцев по всей Чехии. Наемники не имели разрешения на работу и ездили в Чехию по туристическим визам. В страну они заезжали из Венгрии, Словакии или Польши.

Как отмечается, украинцы выполняли грязную работу на фермах и получали небольшие суммы денег. Сообщается, что этого заработка наемникам хватало на содержание семей в Украине, поэтому они остались довольны.

"Боссы снимали остаток денег в меньших количествах из нескольких банкоматов и через созданные компании, зарегистрированные в Праге, распределяли их по фиктивным счетам, всегда на сумму до 10 тысяч чешских крон. Ущерб, нанесенный с января 2018 года по апрель 2020 года, составил почти 41 млн крон", — говорится в сообщении.

Возраст задержанных закарпатцев от 34 до 43 лет. Украинцев обвинили в уклонении от налогов. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной преступной группы, незаконно вырубавшей древесину в Национальном природном парке "Подольские Товтры", а также в государственных и коммунальных лесхозах.