СБУ задержала партнера УВКБ ООН в Украине, обвинив в работе на "МГБ ДНР" (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины сообщает, что сотрудники ее контрразведки разоблачили и задержали жителя Донецкой области, которого подозревают в работе на "Министерство государственной безопасности ДНР".

При этом отмечается, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, являющейся исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Он был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР", подконтрольного российским спецслужбам. Во исполнение заданий кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР Минобороны и Госпогранслужбы в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС", — утверждают в спецслужбе.

Задержанному сообщено о подозрении по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

В свою очередь Донецкая областная прокуратура уточняет, что задержанный является жителем Краматорска.

"Установлено, что на протяжении 2021 года мужчина через один из мессенджеров передавал представителям оккупационной администрации в Донецкой области разведывательные данные о перемещении личного состава и военной техники в зоне ООС, а также военных позиций ВСУ. Кроме того, злоумышленник по указанию НВФ РФ снимал и фотографировал объекты, интересующие боевиков и передавал координаты мест дислокации позиций ВСУ", — говорится в сообщении.

В ходе санкционированного следственным судьей обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты мобильные телефоны, видеорегистратор, "предметы, похожие на боевые патроны к пистолету Макарова и автомату Калашникова", а также автомобиль марки Lifan, который, по версии следствия, использовался для преступной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Как уточняют также в прокуратуре, расследованием дела занимается Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним при этом, что накануне Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опубликовала отчет за период февраля-апреля, в котором заявила, что в это время в Украине продолжались незаконные задержания людей под предлогом их проведения в момент и на месте совершения преступления.

ММПЧУ зафиксировала три случая таких задержаний со стороны СБУ без постановления следственного судьи людей, которым впоследствии было предъявлено обвинение в участии в террористических организациях — за якобы причастность их к вооруженным группам самопровозглашенных "республик".

"Такая практика является нарушением процедуры, предусмотренной национальным законодательством, и противоречит международным стандартам права человека на свободу. Кроме того, во всех трех случаях СБУ своевременно не сообщила центрам бесплатной правовой помощи о задержаниях, что является нарушением права на правовую помощь, предусмотренного национальным законодательством и международным правом в области прав человека", — указывалось в отчете.

В то же время отметим, что при таких задержаниях украинские правоохранители всегда ссылаются (как и в рассматриваемом случае) на статью 208 Уголовного процессуального кодекса, дающую право задерживать людей без решения суда, если их застали на месте преступления или при наличии признаков того, что преступление было только что совершено, а также если есть "обоснованные основания" полагать, что преступник сбежит.