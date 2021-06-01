В Днепропетровской области хотели воссоздать силовые структуры СССР — СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что прекратила деятельность группы, которая хотела основать в Днепропетровской области "народные советы" и некие силовые структуры в рамках "восстановления СССР". Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

"Местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдогосударственных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это — при координации российской ОО "Верховный Совет СССР". Так называемая "председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР", — сообщают в СБУ.

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Сообщается, что женщина также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в псевдовыборах новых государственных органов.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых госорганов в Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров".

"В ходе обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили: документацию фейковых "народных советов"; компьютерную технику, использовавшуюся для изготовления "справок о гражданстве СССР"; списки участников группы; переписку с кураторами из РФ", — сообщают в спецслужбе.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 436-1 (изготовление, распространение коммунистической и нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов) Уголовного кодекса ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило управление СБУ в Днепропетровской области совместно со следователями Главного управления полиции в этом регионе под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Напомним также, что недавно СБУ выявила в рядах Вооруженных сил Украины бывшего боевика "ДНР".