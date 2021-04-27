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60 минут назад

Активный сторонник "восстановления" Подкарпатской Руси окончательно получил 12 лет тюрьмы

На сегодня Гецко, по данным СБУ, скрывается от украинского правосудия в России

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что решение Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, заочно приговорившего активного сторонника создания на территории Украины "Республики Подкарпатская Русь" Петра Гецко к 12 годам лишения свободы, вступило в силу.

Он был признан виновным по части 1 статьи 109, части 2 статьи 110, части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. На сегодня приговор суда уже вступил в законную силу.

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Сам же подсудимый числится в межгосударственном розыске. По данным СБУ, житель Закарпатья ныне скрывается от правосудия на территории России.

"Злоумышленник неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства нашего государства. Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы "Республика Подкарпатская Русь", — напоминают в спецслужбе.

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Для реализации своих намерений фигурант, по данным следствия, начал искать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины среди организаций РФ.

В частности, отмечается, что в начале 2014 года Гецко обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести миротворческую операцию для "восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь" и признать ее государственность.

"Среди обнародованной переписки экс-помощника президента России Владислава Суркова был найден план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области", — говорится в сообщении.

Задокументировано, что летом 2014 года, находясь в РФ, злоумышленник разработал ряд документов, в которых изложил шаги по подготовке основания для силового захвата власти в Закарпатье.

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"Согласно изъятым в ходе обысков "документам", злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захват административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте. Также он планировал создание "временного правительства", блокировку четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта", — указывают в СБУ.

Следствием установлено, что мужчина тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления через вооруженное отстранение их от исполнения полномочий. Также СБУ установила ряд его сообщников, которые планировали реализовывать в регионе силовой сценарий.

"В частности, это самопровозглашенные "руководители силовых структур", лица, причастные к вербовке наших соотечественников. После тщательной проверки причастные были привлечены к уголовной ответственности", — отмечается в сообщении.

Оперативные и следственные действия по этому делу проводились Управлением СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

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