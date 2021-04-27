Активный сторонник "восстановления" Подкарпатской Руси окончательно получил 12 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины сообщает, что решение Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, заочно приговорившего активного сторонника создания на территории Украины "Республики Подкарпатская Русь" Петра Гецко к 12 годам лишения свободы, вступило в силу.

Он был признан виновным по части 1 статьи 109, части 2 статьи 110, части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. На сегодня приговор суда уже вступил в законную силу.

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Сам же подсудимый числится в межгосударственном розыске. По данным СБУ, житель Закарпатья ныне скрывается от правосудия на территории России.

"Злоумышленник неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства нашего государства. Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы "Республика Подкарпатская Русь", — напоминают в спецслужбе.

Для реализации своих намерений фигурант, по данным следствия, начал искать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины среди организаций РФ.

В частности, отмечается, что в начале 2014 года Гецко обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести миротворческую операцию для "восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь" и признать ее государственность.

"Среди обнародованной переписки экс-помощника президента России Владислава Суркова был найден план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области", — говорится в сообщении.

Задокументировано, что летом 2014 года, находясь в РФ, злоумышленник разработал ряд документов, в которых изложил шаги по подготовке основания для силового захвата власти в Закарпатье.

"Согласно изъятым в ходе обысков "документам", злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захват административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте. Также он планировал создание "временного правительства", блокировку четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта", — указывают в СБУ.

Следствием установлено, что мужчина тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления через вооруженное отстранение их от исполнения полномочий. Также СБУ установила ряд его сообщников, которые планировали реализовывать в регионе силовой сценарий.

"В частности, это самопровозглашенные "руководители силовых структур", лица, причастные к вербовке наших соотечественников. После тщательной проверки причастные были привлечены к уголовной ответственности", — отмечается в сообщении.

Оперативные и следственные действия по этому делу проводились Управлением СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.