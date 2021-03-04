Политика вчера, 17:25

"Такое нельзя прощать": МИД готов к "крайне жестким" мерам в ответ на шутки о Закарпатье

Кулеба заявляет, что "никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину"

Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД
Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что за любые шутки или намеки иностранных лидеров, ставящие под сомнение территориальную целостность или субъектность Украины в вопросе ее территориальной целостности его ведомство будет реагировать "крайне жестко", причем было готово пойти на дальнейшие шаги и в случае с шуткой премьер-министра Словакии Игоря Матовича, если бы тот оперативно не извинился.

Об этом дипломат заявил журналистам в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

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При этом министр подчеркнул, что лично он выступает за очень дружественные и максимально конструктивные отношения "с нашими западными соседями".

"Со Словакией нас очень много всего объединяет, но никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины. И в этом плане, при всей дружбе со словацкими коллегами, наша реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой", — заявил он.

Кулеба заверил, что если бы словацкая сторона не извинилась сразу за слова главы правительства, Украина предприняла бы дальнейшие шаги.

"Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы бы пошли на дальнейшие шаги, потому что такие вещи нельзя прощать. Однако для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и потому сразу свои извинения принес министр иностранных дел от имени государства, а сегодня утром извинения принес и премьер-министр Словакии, он сделал это публично", — отметил глава МИД.

Напомним, накануне в ходе телефонного интервью в эфире словацкого Radio Expres Матович в ответ на вопрос о том, что он пообещал россиянам в обмен на поставку вакцины против Covid-19 "Спутник V", ответил: "Закарпатскую Украину". При это он сразу дал понять, что пошутил в контексте того, что бытует мнение, будто договоренности с РФ автоматически предусматривают предательство Словакии.

В то же время такое высказывание Матовича вызвало жесткую реакцию со стороны Кулебы, который посоветовал тому "обменять [вакцину] на несколько регионов Словакии".

Днем 4 марта словацкий премьер извинился за некорректное высказывание и заверил в поддержке территориальной целостности Украины.

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