Общество 30 минут назад

СБУ выявила бывшего боевика "ДНР", обманувшего военкомат и устроившегося в ВСУ

По данным контрразведки, мужчина в 2014 году стоял на блокпосту в Славянске, досматривая людей и транспорт

СБУ выявила бывшего боевика "ДНР", обманувшего военкомат и устроившегося в ВСУ СБУ выявила бывшего боевика "ДНР", обманувшего военкомат и устроившегося в ВСУ

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении ее военной контрразведкой бывшего боевика незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" в составе подразделения Вооруженных сил Украины в зоне Операции объединенных сил.

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина в 2014 году в составе НВФ с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области, осуществляя осмотр и проверку документов граждан и транспорта.

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"Злоумышленник вскоре покинул боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области. В ходе проведения обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику", — говорится в сообщении.

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Мужчине сообщено о подозрении по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Продолжается следствие.

Мероприятия проводились совместно с Главным управлением полиции в Донецкой области под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры.

Напомним также, что на предыдущей неделе СБУ заблокировала масштабную противоправную продажу контрафактных сигарет и алкоголя из "ДНР" .

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