Суд разрешил задержанному боевику "ДНР" выйти под залог в 700 тысяч грн

Суд арестовал жителя Горловки с альтернативой залога за участие в вооруженной группировке, которая оккупирует город и часть территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Facebook.

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Указано, что боевику контролируемой Россией группировке "ДНР" 45 лет. Ему официально предъявили обвинение в участии в террористической организации.

Следствие установило, что с 2016 года он "служил" на должностях "разведчика" и "старшего разведчика".

С 2019 года, заняв пост "стрелка-помощника гранатометчика", задержанный боевик следил за линией разграничения, а также участвовал в ведении вооруженного сопротивления.

В частности, в его обязанности входил захват населенных пунктов, зданий и других объектов в Донецкой области, постройка, укрепление и охрана блокпостов, оборудование огневых точек. Он также выезжал в составе "групп быстрого реагирования", которые проверяли информацию о перемещении украинских военных.

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"9 мая 2021 года во время проведения контртеррористических мероприятий боевика задержали военнослужащие ВСУ при оперативном сопровождении сотрудников ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вблизи пгт Новгородское города Торецк. У него изъяты военный билет НВФ так называемой "ДНР", удостоверение участника общественной организации "Ветераны Новороссия" и военная форма", — сообщает прокуратура.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 681 тысяча грн. Досудебное расследование продолжается.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области главаря террористической группы так называемой "ЛНР". Причем возглавляемая злоумышленником группировка причастна к убийству сотрудника СБУ.