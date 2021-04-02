Происшествия 1 час назад

Сотрудники СБУ задержали в Днепропетровской области боевика "ЛНР"

Задержанный организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Днепропетровской области главаря террористической группы так называемой "ЛНР".

Как передают пресс-центр ведомства, возглавляемое злоумышленником группировка причастна к убийству сотрудника СБУ.

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По данным предварительного следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям (НВФ) боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

В СБУ сообщают, что мужчина организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО (Антитеррористической операции — Delo.ua).

Согласно оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа.

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Оперативники спецслужбы также установили, что боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Этот объект критической инфраструктуры был затем взорван участниками НЗФ, которым руководил подозреваемый.

Через некоторое время боевик решил покинуть террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасения за свою жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти.

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации установили его местонахождение в Днепропетровской области.

Под процессуальным руководством Департамента надзора по уголовным делам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора продолжается досудебное расследование.

Напомним, Главное следственное управление Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщило о подозрении заместителю министра обороны России — начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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