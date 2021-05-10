Пророссийские боевики на Донбассе передали Украине списки для обмена пленных.

В Трехсторонней контактной группе заявили, что ждали этого "очень долго", рассказала член украинской делегации в ТКГ по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова телеканалу "Украина 24".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По ее словам, украинская сторона передала списки на обмен, по меньшей мере, полгода назад.

"Все это время Украина настаивала на том, чтобы нам так же зеркально были предоставлены списки со стороны ОРДЛО. Очень долго их не передавали, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили", — отметила Иванова.

При этом она добавила, что сейчас со списками работают, они уточняются.

Ранее представитель ТКГ Алексей Арестович отмечал, что украинская сторона каждый месяц присылает списки на обмен, однако представители боевиков не подают свои списки.

Напомним, в апреле 2020 года Украина освободила 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. Это был третий этап освобождения при каденции президента Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре 2019 года, когда домой вернулись 35 украинцев, а второй — в декабре 2019-го, когда вернулись 76 украинцев.

В августе 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал обмен пленными "в ближайшее время", в сентябре он заявлял, что обмен будет по формуле "100 на 100", а в октябре Украина передала в ТКГ списки на обмен, однако боевики в ответ этого не сделали.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на январь 2021 года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживали 267 украинцев. Из них 226 — гражданские лица, в том числе 4 — волонтеры, 37 — военнослужащие, 4 — представители добробатов.

Также сообщалось, что на данный момент на территориях временно оккупированного Крыма и России находятся 109 украинских политзаключенных.