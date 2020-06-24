За полгода СБУ конфисковала в Украине оружия и боеприпасов на две роты (ФОТО)

С начала 2020 года Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 килограммов взрывчатых веществ и свыше 45 тысяч патронов, гранат и снарядов.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы.

По информации СБУ, наибольший массив оружия и средств поражения были обнаружены в тайниках в районе проведения Операции объединенных сил (ООС).

В частности, оружие в разное время были выявлено в Новоайдарском, Старобельском, Славянском районах.

Было установлено, что часто это оружие вывозится с территории Донецкой и Луганской областей в другие регионы. Несколько таких тайников было найдено за пределами ООС, в частности в Волынской и Одесской областях.

Например, в марте на блокпосту на автодороге "Лисичанск — Бахмут" задержали двух человек, которые незаконно вывозили целый арсенал боеприпасов и оружия в Киевскую область.

Кроме того, с начала года Служба ликвидировала четыре подпольные мастерские, изготовлявшие боевое оружие. В частности, СБУ совместно с НП Украины в Киеве проведен обыск по месту жительства киевлянина, который организовал подпольную мастерскую, где занимался незаконным изготовлением и восстановлением огнестрельного оружия с целью дальнейшего сбыта.

В результате обыска обнаружено и изъято два пистолета-пулемета "кустарного" производства, 170 патронов и 0,3 кг пороха. Отдельно выявлено и прекращено существование канала сбыта деталей и комплектующих к огнестрельному оружию иностранного производства из-за рубежа.

Лицо, причастное к указанной противоправной деятельности, задержан. На основании материалов СБУ начато 58 уголовных производств, в том числе Национальной полицией по статье 263 Уголовного кодекса Украины.

В общей сложности, изъятого достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.