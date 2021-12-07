Послом США в Украине может стать Бриджит Бринк

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден может выбрать в качестве кандидата на должность посла в Украине опытного кадрового дипломата Бриджит Бринк.

Об этом пишет "Foreign Policy".

Однако источники издания подчеркивают, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

По данным издания, ожидается, что Байден выберет на указанную должность опытного высокопоставленного дипломата Бриджит Бринк. Она с 2019 года возглавляет американскую дипломатическую миссию в Словакии.

При этом отмечается, что задержка с назначением посла в Украине Байденом привела в замешательство некоторых опытных дипломатов и наблюдателей за Европой.

Отметим, ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных в делах: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию до сих пор.

Отметим, из-за наращивания войск России вблизи украинских границ министр обороны Алексей Резников запросил у США вооружение.

Тем временем американская разведка в который раз заявляет о планах РФ начать полномасштабное военное вторжение в Украину. В США считают, что российские войска могут вторгнуться в Украину в начале 2022 года.