Украина просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot

Украина на фоне угрозы полномасштабной войны с Россией просит Соединенные Штаты Америки предоставить системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщает CNN.

"Администрация Байдена все еще раздумывает, поставить ли больше вооружений и техники украинцам, после того как уже были предоставлены в последние два месяца противотанковые ракетные комплексы Javelin и центры командования запусками, патрульные катера класса Island, аптечки первой медицинской помощи, защищенные радиостанции, электронное, медицинское оборудование, двигатели, генераторы, запчасти, а также малокалиберное оружие и патроны. Украинцы также настаивают на поставках систем противовоздушной обороны — таких, как Patriot из США", — сообщает CNN.

По информации издания, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что такие поставки могут быть восприняты Россией как очень провокационные. Особенно сейчас, когда и США, и Европа, и НАТО пытаются добиться от Москвы деэскалации.

"И все же Белый дом не исключает, что в будущем предоставит Украине как ЗРК Patriot, так и другое оружие. Но о возможности размещения войск США на территории Украины речи не идет", — пишет издание.

Отметим, MIM-104 (Patriot) — американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), используемый армией США и их союзниками. Производится компанией Raytheon, расположенной в США.

Комплекс состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Основной задачей комплекса является противовоздушная защита с возможностью перехватывать баллистические ракеты. Стоимость одной батареи ЗРК Patriot стартует от $170 млн.

Напомним, ранее Украина просила у США военную технику, предназначенную для Афганистана.

Но в администрации президента США Джозефа Байдена отсрочили отправку в Украину дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Напомним, в конце ноября 2021 года в Украину из США уже прибыли патрульные катера Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы".