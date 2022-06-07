ЕС через незрозумілі причини послабив шостий пакет санкцій проти РФ, - Подоляк

Йдеться про блокування хмарних технологій РФ, які ЄС вилучив із шостого пакету санкцій проти країни-агресора.

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Європейська Рада через незрозумілі причини вилучила з затвердженого шостого пакета санкцій проти РФ згадку про хмарні технології. Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Спочатку Європейська Рада оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів ЄС у шостому пакеті санкцій. Потім редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб. Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", - зазначив Подоляк.

Як повідомлялося, 3 червня на сайті Євроради було оприлюднено інформацію про нові санкції проти РФ, зокрема щодо консультаційних послуг, включно з хмарними сервісами.

Але наступного дня згадка про хмарні сервіси зникла.

Нагадаємо, що Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти Росії.