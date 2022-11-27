Chevron может возобновить добычу и экспорт венесуэльской нефти

Chevron Corp получила лицензию США, позволяющую второй по величине нефтяной компании США расширять добычу в Венесуэле и поставлять сырую нефть из американской страны в Соединенные Штаты.

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Об этом сообщает Reuters.

Условия лицензии направлены на то, чтобы государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela, известная как PDVSA (PDVSA.UL), не получала доход от продажи нефти Chevron.

Лицензия действует в течение шести месяцев и будет автоматически продлеваться ежемесячно, сообщило Министерство финансов США.

Также разрешение обеспечивает ограниченные новые поставки нефти на рынок, который пытается заменить российские баррели.

Напомним, что Польша призывает ввести санкции против нефтепровода "Дружба".