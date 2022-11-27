Chevron може відновити видобуток та експорт венесуельської нафти

Chevron Corp отримала ліцензію США, що дозволяє другій за величиною нафтовій компанії США розширювати видобуток у Венесуелі та постачати сиру нафту з південноамериканської країни до Сполучених Штатів.

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Про це передає Reuters.

Умови ліцензії спрямовані на те, щоб державна нафтова компанія Petróleos de Venezuela, відома як PDVSA (PDVSA.UL), не отримувала доходи від продажу нафти Chevron.

Ліцензія діє протягом шести місяців і автоматично продовжуватиметься щомісяця, повідомило Міністерство фінансів США.

Також дозвіл забезпечує обмежені нові поставки нафти на ринок, який намагається замінити російські барелі.

Нагадаємо, що Польща закликає ввести санкції проти нафтопроводу "Дружба".