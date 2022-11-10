В Украине диджитализировали подачу документов на спецразрешения на пользование недрами

Государственная служба геологии и недр с 10 ноября запустила работу электронного кабинета недропользователя, через который возможна подача заявлений и пакетов документов для получения, продления срока действия, внесения изменений, расширения границ и переоформления специальных разрешений на пользование недрами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Подача заявлений и пакетов документов происходит с наложением квалифицированной электронной подписи. Предоставление предложений Минприроды о возможности недропользования, согласования органов местного самоуправления также будет происходить преимущественно в электронной форме через е-кабинет.

При этом функционал кабинета - пока теоретически - позволяет использовать продвинутую геоинформационную систему, с помощью которой в режиме онлайн можно будет проверить подаваемый контур заявления на пересечение с действующими спецразрешениями, другими поданными заявлениями, объектами природно-заповедного фонда, Государственного земельного кадастра и водными объектами

Использование ГИС призвано уменьшить количество возвратов документов недропользователям из-за наличия таких пересечения, а также предоставлять информацию о земельных участках, попадающих в пределы контура заявления.

Впрочем, из-за ограничения доступа к информации в связи с военным положением упомянутый функционал, как и ряд других государственных информационных онлайн-сервисов, заблокирован. Его обещают возобновить после войны.

Как отметил глава Госгеонадр Роман Опимах, ведомство планирует в дальнейшем расширять функционал е-кабинета, а также работает над переводом всех возможных услуг в онлайн-режим.

В частности, порядком функционирования е-кабинета предусмотрена возможность подачи заявлений и документов для проведения государственной регистрации работ и исследований, связанных с геологическим изучением недр (форма 3-ГР) и ежегодной отчетности о балансе запасов полезных ископаемых (формы 5-ГР, 6- ГР, 7-ГР). Пока эти услуги находятся в разработке.

До начала промышленной эксплуатации е-кабинет работал в тестовом режиме. В случае обнаружения ошибок или наличия замечаний по работе ресурса в Госгеонедр призывают немедленно информировать администратора кабинета по электронной почте [email protected]

Также в ведомстве предупреждают о вероятности сбоев доступа к е-кабинету из-за перебоев электроснабжения. Отмечается, что для предотвращения таких ситуаций администратор проводит работу по использованию облачных технологий.

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