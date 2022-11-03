Минобразования призывает школы переходить на электронные журналы и другие документы вместо бумажных

Министерство образования и науки указывает на возможность использования учреждениями общего среднего образования документооборота в электронной форме. Как сообщает ведомство, это предусмотрено его приказом №707 от 8 августа, которым была утверждена инструкция по ведению такой документации.

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"В школах классный журнал будет вестись в электронной форме без необходимости дублирования его на бумаге. Заведение может выбирать любую электронную образовательную информационную систему, предоставляющую услугу по ведению электронного классного журнала, или же воспользоваться бесплатным государственным сервисом eJournal на базе программно-аппаратного комплекса "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", - говорится в сообщении.

При этом, как указывают в министерстве, деловая документация не ограничивается электронным классным журналом, поскольку появилась возможность вести в электронной форме и другие документы, которые могут создаваться в процессе деятельности учебного заведения, в том числе и обязательные (кроме тех документов, которые нуждаются в хранение более 70 лет).

Так, разрешено вести в электронной форме классный журнал для I-IV классов; классный журнал для V-XI (XII) классов; журнал учета пропущенных и замененных уроков; журналы соискателей среднего образования по индивидуальной форме; журнал факультативных и кружковых занятий; журнал регистрации инструктажей по охране труда и безопасности жизнедеятельности.

Также можно вести электронные личные дела соискателей образования; алфавитную книгу соискателей образования; личное дело педагогического работника; журнал регистрации приказов движения соискателей образования; приказы руководителя по кадровым вопросам личного состава временного хранения (о командировке, взысканиях, предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков в связи с обучением).

Кроме того, в электронном виде могут быть годовой план работы учебного заведения; расписание учебных занятий; свидетельства достижений соискателей образования и тому подобное.

Как отмечают в Минобразования, следующим шагом должно стать утверждение взаимодействия между электронными ОИС и комплексом "АИКОМ" (соответствующий порядок должен быть принят уже скоро), а также оптимизация и автоматизация процессов зачисления, отчисления, перевода учащихся и учета детей в школах.

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