Міносвіти закликає школи переходити на електронні журнали та інші документи замість паперових

Міністерство освіти та науки вказує на можливість використання закладами загальної середньої освіти документообігу в електронній формі. Як повідомляє відомство, це передбачено його наказом №707 від 8 серпня, яким було затверджено інструкцію з ведення такої документації.

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"У школах класний журнал вестиметься в електронній формі без потреби дублювання його на папері. Заклад може обирати будь-яку електронну освітню інформаційну систему, яка надає послугу з ведення електронного класного журналу, або ж скористатися безкоштовним державним сервісом eJournal на базі програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як вказують в міністерстві, ділова документація не обмежується електронним класним журналом, адже з‘явилася можливість вести в електронній формі й інші документи, які можуть створюватися у процесі діяльності закладу освіти, зокрема й обов’язкові (окрім тих документів, які потребують зберігання понад 70 років).

Так, дозволено вести у електронній формі класний журнал для I-IV класів; класний журнал для V-XI (ХІІ) класів; журнал обліку пропущених і замінених уроків; журнали здобувачів середньої освіти за індивідуальною формою; журнал факультативних та гурткових занять; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Також можна вести електронні особові справи здобувачів освіти; алфавітну книгу здобувачів освіти; особову справу педагогічного працівника; журнал реєстрації наказів руху здобувачів освіти; накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання (про відрядження, стягнення, надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням).

Крім того, в електронному вигляді можуть бути річний план роботи закладу освіти; розклад навчальних занять; свідоцтва досягнень здобувачів освіти тощо.

Як зазначають у МОН, наступним кроком має стати затвердження взаємодії між електронними ОІС та комплексом "АІКОМ" (відповідний порядок має бути прийнято незабаром), а також оптимізація та автоматизація процесів зарахування, відрахування, переведення учнів та обліку дітей у школах.

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