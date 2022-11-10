В Україні діджиталізували подачу документів на спецдозволи на користування надрами

Державна служба геології та надр з 10 листопада запустила роботу електронного кабінету надрокористувача, через який можливе подання заяв і пакетів документів для отримання, продовження строку дії, внесення змін, розширення меж, переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Подання заяв і пакетів документів відбувається з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Надання пропозицій Міндовкіллям щодо можливості надрокористування, погодження органів місцевого самоврядування також відбуватиметься переважно в електронній формі через е-кабінет.

При цьому функціонал кабінету - наразі теоретично - дозволяє використовувати просунуту геоінформаційну систему, за допомогою якої в режимі онлайн можна перевірити контур заяви, що подається, на перетин з дійсними спеціальними дозволами, іншими поданими заявами, об’єктами природно-заповідного фонду, Державного земельного кадастру і водними об’єктами.

Використання ГІС покликане зменшити кількість повернень документів надрокористувачам через наявність перетинів, а також надавати інформацію про земельні ділянки, що потрапляють у межі контуру заяви.

Втім, через обмеження доступу до інформації у зв’язку з воєнним станом згаданий функціонал, як і ряд інших державних інформаційних онлайн-сервісів, заблоковано. Його обіцяють відновити після війни.

Як зазначив голова Держгеонадр Роман Опімах, відомство планує надалі розширювати функціонал е-кабінету, а також працює над переведенням усіх можливих послуг в онлайн-режим.

Зокрема, порядком функціонування е-кабінету передбачена можливість подачі заяв та документів для проведення державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр (форма 3-ГР) та щорічної звітності про баланс запасів корисних копалин (форми 5-ГР, 6-ГР, 7-ГР). Наразі ці послуги перебувають у розробці.

До початку промислової експлуатації кабінет працював у тестовому режимі. У разі виявлення помилок чи наявності зауважень щодо роботи ресурсу у Держгеонадр закликають негайно інформувати адміністратора кабінету електронною поштою [email protected]

Також у відомстві попереджають про ймовірність збоїв доступу до е-кабінету через перебої електропостачання. Зазначено, що з метою запобігання таким ситуаціям адміністратор проводить роботу з використання хмарних технологій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com